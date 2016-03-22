СМИ сообщают о криках "на арабском" перед взрывами в аэропорту Брюсселя

Бельгийские СМИ, в частности агентство Belga, сообщает о выстрелах зале вылета аэропорта Брюссель. Также стало известно, что нападавшие с оружием разговаривали и кричали на арабском языке.

Как сообщает британский телеканал Sky News, взрывы произошли вблизи стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines.

"Два взрыва произошли в зале вылета аэропорта Брюсселя. Есть погибшие. Аэропорт полностью блокирован, прекращено движение самолетов и транспорта в направлении аэропорта. В настоящий момент в воздушную гавань стягиваются силы полиции, движутся пожарные машины и экипажи "скорой помощи", - сообщила газета Laatste Nieuws.

Стеклянный фасад терминала аэропорта частично разрушен, сквозь разбитые окна поднимается дым. Подъезды к аэропорту блокированы полицией. В районе аэропорта находятся десятки машин оперативных служб.

Железнодорожное сообщение с аэропортом прекращено.