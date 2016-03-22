Теракт в брюссельском метро: число жертв растет

Число жертв взрывов в брюссельском метро растет. Об этом со ссылкой на официальное заявление метрополитена Брюсселя сообщает Bloomberg Business.

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По последним данным, из-за теракта погибли 15 человек, еще 55 получили ранения.

Министр социальной политики Бельгии также добавила, что взрывы в аэропорту унесли жизни еще 11 человек, ранены были 81.

Социальная сеть Facebook активировала функцию, которая позволяет уведомить своих родственников и знакомых о том, что конкретный человек находится в безопасности. Ранее эта функция была запущена после кровавых терактов в Париже в ноябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва. Позже взрывы произошли в метрополитене Брюсселя.