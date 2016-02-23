В этом году в Евросоюз может прибыть столько же мигрантов, как и в прошлом

Об этом заявил Фабрис Леггери, исполнительный директор Агентства по охране внешних границ Евросоюза Frontex, передает украинская редакция "Немецкой волны". Он добавил, что если количество вновь прибывших останется на текущем уровне, то это будет "неплохой год". Ведь главные причины бегства в Европу - конфликт в Сирии и нестабильность в Ливии - никуда не исчезли.

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В 2015 году страны шенгенской зоны зафиксировали 1,8 млн въездов в обход установленных норм. Впрочем, эта цифра включает и тех людей, которых регистрировали не один раз. По данным Фабриса Леггери, с начала года к греческому побережью прибыли 82 тыс. мигрантов. Вместе с тем, по данным Международной организации по миграции, с начала года в Грецию прибыли уже более 102,5 тыс. искателей убежища. Для сравнения, в прошлом году отметку в 100 тыс. мигрантов, прибывших морем в Грецию, было достигнуто только в июне.

Фабрис Леггери напомнил, что новоприбывшие, которые не имеют права на убежище и считаются экономическими мигрантами, должны покинуть Грецию в течение месяца. Поскольку большинство мигрантов приплыли на лодках из Турции, это означает, что они должны будут в Турцию вернуться. Однако Фабрис Леггери отметил, что "практически невозможно вернуть ни одного мигранта в Турцию". Он предположил, что если ни одна страна не захочет взять нежелательных экономических мигрантов, есть большая вероятность, что они все останутся в Греции.