Германия пообещала Афганистану финансовую помощь для возвращенных беженцев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил в ходе визита в Кабул министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, большинство афганцев, которые прибывают в Германию, хотят не столько лучшей безопасности, сколько лучшего уровня жизни.

Министр подчеркнул, что это хоть и понятно с гуманитарной точки зрения, но не дает таким беженцам права на защиту в Германии.

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Он добавил, что надо пресечь побег из Афганистана многих образованных афганцев, а народ Афганистана должен оставаться в своей стране, чтобы развивать ее.

Граждане Афганистана составляют заметную долю беженцев, которые в последнее время массово двинулись в Европу из таких регионов, как Ближний Восток, часть Азии и север Африки.

Ранее УНИАН сообщал, что в правительстве ФРГ рассчитывают, что беженцы из Ирака и Сирии должны будут вернуться на родину после того, как нормализуется ситуация в их странах. Также Меркель отметила, что 70% беженцев, которые бежали в Германию из-за войны в бывшей Югославии, вернулись в свои родные страны.