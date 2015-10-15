Минобороны: Россия намерена создать в Донецке центр для вербовки боевиков в Сирию

Об этом заявили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что командование ВС РФ принимает меры по вербовке лиц для службы по контракту в Сирии с использованием рекрутинговых центров на территории России.

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"Кроме того, принято решение создать подобный центр в оккупированном Донецке с задачей подбора и подготовки наемников, которые имеют опыт боевых действий, для направления в Сирию", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ разведки Минобороны сообщили, что пилоты российской авиации нелегально перевозят в Сирию продукты питания и алкоголь с целью дальнейшей их реализации.