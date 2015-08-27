В Минобороны Польши рассказали, когда у них появятся американские военные базы

Об этом сегодня проинформировал вице-премьер, министр обороны Польши Томаш Семоняк, сообщает Польское радио.

По его словам, склады с тяжелой техникой американских Вооруженных сил будут созданы в середине 2016 года в северо-восточной и западной Польше.

Семоняк добавил, что польско-американские переговоры на эту тему вошли в финальную фазу.

Кроме того, он сообщил, что «тренировочный центр» польских и американских солдат будет создан на базе полигона в Дравске Поморском.

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«Мы прогнозируем, что размещение тяжелой техники состоится в середине 2016 года. Мы хотим объединить этот процесс с участием подразделений американской армии в маневрах «Анаконда», чтобы техника, которая будет участвовать в этих учениях, сразу после их окончания осталась на этих двух базах», - сообщил Семоняк.

В странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польше, должно быть размещено тяжелое вооружение, в том числе танки и бронетранспортеры для 5 тысяч солдат армии США.

Как сообщал УНИАН, в июне во время поездки в столицу Эстонии министр обороны США Эштон Картер заявил, что Вашингтон разместит танки, артиллерию и другую военную технику в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы успокоить союзников по НАТО, обеспокоенных российской интервенцией в Украине.

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По словам Картера, страны Балтии – Эстония, Литва, Латвия, а также Болгария, Румыния и Польша согласились разместить на своих территориях такое вооружение и военную технику. Дополнительно американское вооружение также будет дислоцировано в Германии. Речь идет в целом о 250 танках, боевых машинах пехоты и самоходных гаубицах.