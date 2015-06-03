ВВС Финляндии впервые за 70 лет проведут учения бомбардировщиков

Военно-воздушные силы Финляндии проведут обучение бомбардировщиков, которые сбросят настоящие бомбы на наземные цели на территории страны впервые за последние 70 лет.

Об этом заявил полковник ВВС Финляндии Яри Микконен, сообщает Украинская правда со ссылкой на Newsweek.

Учения продлятся две недели. В них примут участие бомбардировщики F-18 Hornet.

По словам Микконена, обучение не будут связаны с маневрами НАТО Arctic Challenge, а также учениями альянса, которые продолжаются в Балтии.

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Обучение с отработкой бомбардировок проходят как часть продолжающейся программы обновления ВВС Финляндии, последняя фаза которой началась в 2010 году.

"На данный момент чуть больше половины нашего флота обновилось. Поэтому это хороший момент для нас, чтобы проверить возможности наших ракет и систем ПВО", - сказал Микконен.

По его словам, будут сброшены бомбы на полигоне близ города Роваерви в Лапландии.

Финляндия, которая не входит в состав НАТО, в последнее время активно участвует в военных учениях НАТО в связи с агрессивной политикой России.