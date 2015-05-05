В Финляндии 900 тысяч резервистов получат повестки

По сообщению военного ведомства, это крупнейшая кампания такого рода: планируется, что она должна привести к улучшению коммуникации с бывшими солдатами срочной службы на фоне сокращений военного бюджета, сообщает Русская служба ВВС.

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Повестки содержат информацию о действиях резервистов в случае войны, сказал представитель вооруженных сил Мика Каллиомаа.

В последние годы в Финляндии из-за экономических проблем закрылись несколько учебных центров, сократились сотни рабочих мест. Оборонный бюджет в этом году уменьшился до 3 миллиардов долларов, уточняет Рейтер.

В понедельник финские СМИ опубликовали фотографии неизвестной подводной лодки у побережья Финляндии. На прошлой неделе военные заявили о появлении неизвестной подлодки в водах у Хельсинки.