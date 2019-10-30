Премьер-министр Ливана подал в отставку на фоне массовых протестов

Смена власти в стране было одним из главных требований протестующих за последние недели.

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку на фоне протестов, которые около двух недель продолжаются в стране.

В своей телевизионной речи он заявил, что его решение уйти с должности было вызвано желанием протестующих и пониманием того, как было бы лучше для страны, передает Громадське со ссылкой на Al Jazeera.

Харири признал, что «оказался в тупиковой ситуации и хотел прибегнуть к шоковому событию, чтобы изменить ее». Заявление об отставке премьер направил на подпись президенту Ливана Мишелю Ауну.

В ответ на решение Харири сотни протестующих вышли на улицы Бейрута — чтобы поддержать отставку премьера. Смена власти в стране была одним из главных требований протестующих прошлыми неделями.

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«Для всех моих коллег-политиков наша ответственность сейчас заключается в том, чтобы защитить Ливан и поднять его экономику. Сегодня есть существенная возможность, и мы не должны потерять ее», - добавил Харири.

Харири трижды был премьером и возглавлял правительство национального единства, в которое входили и его противники. Последние месяцы стали для страны временем стремительного экономического спада, долгов и роста цен.

На решение Харири уйти в отставку уже отреагировало мировое сообщество. Глава Немецкого МИД заметил: надеется, что это никоим образом не ослабит стабильность в стране, ведь «Дальнейшее развитие Ливана важно и для нас, и для всего региона». Он также выразил надежду, что протесты в стране будут исключительно мирными.