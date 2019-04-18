Звезду фильма «На игле» убили в Шотландии

Брэдли Уэлш сыграл в фильме «На игле-2» бандита мистера Дойля. Он получил эту роль после того, как сразился с 360 людьми подряд, включая режиссера фильма Дэнни Бойла.

Бывший боксер Брэдли Уэлш, который сыграл в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге.

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Об этом сообщает ВВС. В Facebook полиции Эдинбурга сообщается, что накануне вечером поступило сообщение о происшествии на Честер-стрит. Экстренные службы по прибытии на место ЧП обнаружили мужчину, который был серьезно ранен. Позднее он умер. Актеру выстрелили в голову около его дома.

Ирвин Уэлш, автор романа «На игле», по которому был снят одноименный фильм, выразил в Twitter сожаление в связи со смертью боксера. «Мое сердце разбито. Прощай, мой удивительный и прекрасный друг», - написал он.

Брэдли Уэлш сыграл в фильме «На игле-2» бандита мистера Дойля. Он получил эту роль после того, как сразился с 360 людьми подряд, включая режиссера фильма Дэнни Бойла.

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