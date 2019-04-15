Звезда "Шерлока" сбил велосипедиста на британском острове

Британский актер Бенедикт Камбербэтч на острове Уайт сбил 63-летнего рыбака на велосипеде. Звезда сериала "Шерлок" оказал потерпевшему первую помощь и отвез его в больницу.

Об этом сообщает The Sun, со ссылкой на друга потерпевшего. Камбербэтч на проселочной дороге острова Уайт пытался обогнать велосипедиста, но задел его боковым зеркалом. В результате пострадавший сильно травмировал руку.

Актер сразу же остановился и попытался помочь мужчине. Он обработал потерпевшему рану руки, но поскольку она сильно кровоточила, отвез рыбака в больницу. По словам друга пострадавшего, у мужчины от удара полностью«разломало руку», а кровь была повсюду.

При этом Камбербэтч выплатил потерпевшему 20 тысяч фунтов компенсации (более 700 тысяч гривень по актуальному курсу), при условии, что он не будет обращаться в полицию и не раскроет СМИ детали инцидента. Издание отмечает, что 63-летний рыбак отказался комментировать эту информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее голливудского актера Джорджа Клуни, который ехал на скутере на съемочную площадку, сбил автомобиль. Происшествие случилось на острове Сардиния в Италии.