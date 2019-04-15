В Берлине захоронят останки сотен жертв нацистов

Образцы тканей были найдены в доме профессора его наследниками в 2016 году и переданы госпиталю "Шарите".

Более 300 образцов ткани людей, убитых нацистами, будут захоронены в Берлине 13 мая, через 74 года после окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщила 14 апреля газета Bild am Sonntag, передает Радио Свобода.

Читайте такжеВатикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны

Образцы ткани небольшого размера хранились в доме профессора анатомии Берлинского университета Германна Штиве. Он отбирал ткань во время анатомического исследования тел, а в некоторых случаях и за несколько минут до убийства людей в берлинской тюрьме Плётцензее.

Образцы тканей были найдены в доме профессора его наследниками в 2016 году и переданы госпиталю "Шарите". Директор берлинского Мемориального центра германского Сопротивления Йоханнес Тюхель изучил образцы ткани и описал их. Копия текста была передана в редакцию издания "Бильд".

Тюхель пришёл к выводу, что Штиве систематически помогал нацистскому рейхсминистру юстиции в сокрытии следов преступных действий. У Штиве работал шофёр, который доставлял ему из тюрьмы тела узников из числа участников сопротивления. Шофёр снимал с жертв украшения, содержавшие золото или золотые коронки.

Доктор тщательно записывал результаты анатомических исследований, которые он проводил. Из 184 тел 172 были женскими. Среди них были тела 13 из 18 женщин, обезглавленных нацистами за участие в группе сопротивления "Красная капелла", говорится в публикации газеты Bild am Sonntag.