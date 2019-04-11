цей матеріал доступний українською

В РФ умер известный советский актер

05:20, 11 апреля 2019
Мир
873 0
Умер актер Геннадий Фролов / Фото: kino-teatr

Актер Геннадий Фролов умер в РФ в возрасте 81 года. Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре. С 1961 года был в труппе московского театра «Современник». 

Читайте такжеНазвана причина смерти режиссера фильмов "Мимино" и "Афоня"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую литературной частью театра «Современник» Евгению Кузнецову.

«Умер Геннадий Фролов», - сказала она. Также Фролов работал в кино. На его счету - роли в лентах «Командировка», «Встреча на переправе», «Осенняя история», «Цезарь и Клеопатра» и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #актер