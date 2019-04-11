В РФ умер известный советский актер

На счету Геннадия Фролова - роли в лентах «Командировка», «Встреча на переправе», «Осенняя история», «Цезарь и Клеопатра».

Актер Геннадий Фролов умер в РФ в возрасте 81 года. Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре. С 1961 года был в труппе московского театра «Современник».

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую литературной частью театра «Современник» Евгению Кузнецову.

«Умер Геннадий Фролов», - сказала она. Также Фролов работал в кино. На его счету - роли в лентах «Командировка», «Встреча на переправе», «Осенняя история», «Цезарь и Клеопатра» и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви".