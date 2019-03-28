Книга рекордов Гиннесса назвала самого высокого политика в мире (фото, видео)

53-летний Корнеги представляет в горсовете район Бруклин. Его рост - 208 см.

Член городского совета Нью-Йорка Роберт Корнеги занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире политик.

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Об этом сообщает Reuters. 53-летний Корнеги представляет в горсовете район Бруклин. Его рост - 208 см. До Корнеги обладателем титула был член британского парламента по имени сэр Луис Глюкштейн. Он умер в 1979 году. По данным Книги рекордов, Глюкштейн был на 7 см ниже Корнеги.

Высокий рост Корнеги является причиной некоторых проблем в его жизни. В частности, практически все автомобили для него слишком малы, поэтому он ездит на работу из своего района Бедфорд-Стивезан в нью-йоркский муниципалитет на метро. При встречах с избирателями ему приходится отходить по крайней мере на метр от трибуны, чтобы не нависать над собравшимися.

«Я хочу, чтобы все знали: вы можете быть таким высоким и при этом делать большой вклад в развитие общества и вы можете добиться успеха, если вы не хотите заниматься спортом», - отметил Корнеги.