Кэмерон: Санкции с России поможет снять только чудо

22:24, 24 февраля 2015
Мир
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «лишь чудо способно привести к снятию санкций против России».

REUTERS

Об этом он сказал во вторник, 24 февраля, на заседании парламентского комитета по связям,  сообщает "Дождь".

«Если Россия чудесным образом выведет вооружения и прекратить огонь, санкции будут сняты», - сказал премьер.

Кэмерон также заявил, что санкции против России должны быть расширены, если «президент Владимир Путин не уйдет из Украины».

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Ранее британский премьер сказал, что попытки боевиков на востоке Украины расширить свою территорию приведут к новым ограничительным мерам против России.

О пересмотре санкций в отношении России также заявили и США. Но это возможно только после того, как РФ выполнит условия соглашений, достигнутых в Минске.

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