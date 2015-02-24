Кэмерон: Санкции с России поможет снять только чудо

Об этом он сказал во вторник, 24 февраля, на заседании парламентского комитета по связям, сообщает "Дождь".

«Если Россия чудесным образом выведет вооружения и прекратить огонь, санкции будут сняты», - сказал премьер.

Кэмерон также заявил, что санкции против России должны быть расширены, если «президент Владимир Путин не уйдет из Украины».

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Ранее британский премьер сказал, что попытки боевиков на востоке Украины расширить свою территорию приведут к новым ограничительным мерам против России.

О пересмотре санкций в отношении России также заявили и США. Но это возможно только после того, как РФ выполнит условия соглашений, достигнутых в Минске.