Евровидение-2019: в сети появилось первое совместное фото ведущих конкурса

В этом году хозяевами сцены станут двое мужчин и две женщины.

Организаторы главного песенного конкурса года Евровидение-2019, имена ведущих которого стали известны еще в январе, сейчас обнародовали их первый совместный снимок.

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Так, на официальном сайте конкурса обнародовали фотографию, на которой позируют две пары ведущих: супермодель Бар Рафаэли, шоумен и радиоведущий Эрез Таль, а также популярная израильская блогерша Люси Айюб и известный в стране телеведущий Асси Азар.

Организаторы конкурса также отметили, что решение сделать состав ведущих смешанным они приняли после того, как в Киеве ведущими были мужчины, а в Португалии женщины.

64-й музыкальный конкурс Евровидение-2019 состоится в Тель-Авиве. Его участниками станут представители 41 страны, поскольку Украина отказалась от участия в конкурсе. Полуфиналы конкурса пройдут 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая.