Netflix купил права на экранизацию романа "Сто лет одиночества"

Сервис активно инвестирует в собственный видеоконтент: в нынешнем году на эти цели заложено $8 млрд.

Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

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Как сообщает The New York Times, произведение будет экранизировано впервые. Netflix намерен снять по книге сериал на испанском языке, съемки планируется вести в основном в Колумбии, передает kommersant. Исполнительными продюсерами проекта будут сыновья писателя Родриго и Гонсало Гарсиа.

«За последние три или четыре года уровень, престиж и успех сериалов и лимитированных серий очень сильно выросли. Netflix был одним из первых, кто доказал, что люди охотнее, чем когда-либо, смотрят сериалы на иностранных языках с субтитрами»,- объяснил свое решение продать права на книгу отца Родриго Гарсиа.

Выручка Netflix в 2018 году выросла на 35%. Сервис активно инвестирует в собственный видеоконтент: в нынешнем году на эти цели заложено $8 млрд.

По заказу стримингового канала Альфонсо Куарон снял черно-белую драму «Рома». Фильм рассказывает о событиях в Мехико в начале 1970-х годов, в центре сюжета - обычная мексиканская семья среднего класса. Кинолента получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, приз Гильдии режиссеров Америки, премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а также «Оскар» как лучший иностранный фильм. Альфонсо Куарон был удостоен «Золотого глобуса» и «Оскара».