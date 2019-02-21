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Пинк, Бейонсе и Джей Зи: в Лондоне вручили Brit Awards (фото, видео)

05:13, 21 февраля 2019
Мир
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В Лондоне прошла 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии «Грэмми». 

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Церемония вручения премии Brit Awards началась с выступления Хью Джекмана. Актер исполнил песню «The Greatest Show» из фильма «Величайший шоумен».

Лучшим синглом года стала песня Дуа Липы и Кельвина Харриса «One kiss», а лучшими исполнителем и исполнительницей жюри признало Джорджа Эзру и Джорджу Смит. 

Дуэт Бейонсе и Джей Зи The Carters получил премию как лучшая иностранная группа. Приехать на церемонию, чтобы забрать свою награду они не смогли.

Лучшей иностранной исполнительницей жюри признало Ариану Гранде, которая поблагодарила в видеообращении своих поклонников и выпускающий лейбл.

Не случилось сенсации в категории «лучшая британская группа», где награда впервые могла достаться группе, состоящей только из девушек Little mix - они уступили ее коллективу The 1975. 

Однако неожиданный рекорд установила американская певица Pink, которая стала первым иностранным исполнителем, награжденным на церемонии за выдающийся вклад в музыку.

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Теги: #премия#Brit Awards-2018