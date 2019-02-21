Пинк, Бейонсе и Джей Зи: в Лондоне вручили Brit Awards (фото, видео)
В Лондоне прошла 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии «Грэмми».
Читайте такжеТриумф Леди Гаги и Лопес на рояле: в Лос-Анджелесе вручили "Грэмми-2019" (фото, видео)
Церемония вручения премии Brit Awards началась с выступления Хью Джекмана. Актер исполнил песню «The Greatest Show» из фильма «Величайший шоумен».
Лучшим синглом года стала песня Дуа Липы и Кельвина Харриса «One kiss», а лучшими исполнителем и исполнительницей жюри признало Джорджа Эзру и Джорджу Смит.
Дуэт Бейонсе и Джей Зи The Carters получил премию как лучшая иностранная группа. Приехать на церемонию, чтобы забрать свою награду они не смогли.
A Meghan Markle painting inspired by the Mona Lisa made a cameo as Jay-Z and Beyoncé accepted a BRIT Award. #britshttps://t.co/pXlbbBG9oz— Twitter Moments Canada (@CanadaMoments) 20 февраля 2019 г.
Лучшей иностранной исполнительницей жюри признало Ариану Гранде, которая поблагодарила в видеообращении своих поклонников и выпускающий лейбл.
Не случилось сенсации в категории «лучшая британская группа», где награда впервые могла достаться группе, состоящей только из девушек Little mix - они уступили ее коллективу The 1975.
Excitement levels peaked by 1975% when @the1975 performed 'Sincerity Is Scary' 👏#BRITs— BRIT Awards (@BRITs) 20 февраля 2019 г.
Watch LIVE: https://t.co/qj4KiENtGspic.twitter.com/4LA5xyAv7e
Однако неожиданный рекорд установила американская певица Pink, которая стала первым иностранным исполнителем, награжденным на церемонии за выдающийся вклад в музыку.
And THAT'S why she's our #BRITs Outstanding Contribution winner - @Pink always brings her A game 🙌 What a way to end the show! pic.twitter.com/RU4aAYqxHW— BRIT Awards (@BRITs) 20 февраля 2019 г.