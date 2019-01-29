США передали лидеру оппозиции Венесуэлы средства режима Мадуро

Американские дипломаты призвали другие страны предпринять аналогичные шаги для защиты имущества Венесуэлы.

Правительство США предоставило лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, которого в Вашингтоне признали временным президентом, контроль над собственностью на счетах правительства и Центробанка Венесуэлы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента.

"25 января госсекретарь Майкл Помпео подтвердил полномочия временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на получение и контроль определенной собственности на счетах правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы, находящихся в ведении Федерального резервного банка Нью-Йорка или любого другого банка США, в соответствии с разделом 25B Закона о Федеральном резерве», - говорится в сообщении Госдепа США.

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В Госдепе отметили, что сертификат поможет законному правительству Венесуэлы защитить эти активы на благо народа Венесуэлы.

Американские дипломаты вновь призвали правительства признать временным президентом Хуана Гуайдо и предпринять аналогичные шаги для защиты имущества Венесуэлы от дальнейшей кражи коррумпированным режимом Мадуро.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.