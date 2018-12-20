American Interest: Санкции могут остановить войну в Украине, но их нужно изменить

Для начала, Западу стоит прекратить путать символические жесты с действительно жестким давлением на Москву.

Даже сторонники санкций против России должны признать, что они до сих пор не смогли выполнить свою цель - остановить агрессивное поведение Кремля.

Жестокая война против Украины продолжается. Российская военная кампания в Сирии, нацеленная спасти режим Башара Асада от демократической оппозиции, продолжается. А попытки повлиять на западные выборы с помощью кибератак, дезинформации и грязных денег не исчезли. Ни в одном из этих направлений Кремль даже не думает сбавлять свою активность, пишет в статье для American Interest бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер, который также был советником вице-президента Джозефа Байдена.

Он уточняет, что нельзя утверждать, будто санкции вообще никак не повлияли на Россию. В 2015 году МВФ подсчитал, что они сократили ВВП страны на 1-1,5%. Кремль постоянно агрессивно реагирует на их усиление. Может так случиться, что со временем вред от них окажется больше, чем польза от агрессивной внешней политики. Однако, все же давление не смогло эффективно изменить поведение России. Переломный момент еще не наступил, а с санкциями в нынешнем виде это может никогда и не произойти.

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По мнению автора, проблема в том, что правительства Запада постоянно путают символические жесты с серьезной ценой, которая бы заставила Кремль пересмотреть свою политику. Поэтому чтобы санкции против России заработали, США и их союзники должны покончить с такой практикой и ввести реальное мощное давление, которое окажет быстрое влияние на экономику. В то же время, следует воздержаться от соблазна рассматривать санкции как ответ на любую проблему, которую создает Россия. Их нужно встроить в более широкую стратегию, в которой будут использоваться дипломатические, военные, экономические и коммуникационные инструменты. Такая стратегия будет сфокусирована на попытках изменить поведение Кремля в одной или двух критических сферах: агрессия против Украины и атаки против демократий Запада. Однако, она не будет касаться широкого спектра проблем.

Стратегия должна быть последовательной. Нынешний подход Запада к России автор называет «шизофреническим». Потому что некоторые страны, которые больше всего призывают к введению санкций, в это же время развивают различные проекты с российским государством, тем самым подрывая собственную же политику.

Чтобы санкции были эффективными, они должны иметь серьезное влияние. За последние годы США и другие западные страны постоянно путали символические шаги против России с такими, которые имели бы влияние. К примеру, в 2016 году, когда рассматривались варианты ответа на вмешательство Кремля в американские президентские выборы, некоторые влиятельные чиновники называли выдворение 35 российских шпионов «ядерным вариантом». Будто это было что-то очень мощное, что сразу же поставит Москву на колени. На самом же деле раскрытие чужих разведчиков и объявление иностранных граждан нерсонами нон-грата всегда приводит к симметричному ответу другой стороны. Поэтому можно было легко предвидеть, что такое дипломатическое выдворение не будет иметь никакого влияния.

Аналогичным образом санкции против ГРУ и ФСБ были выставлены как жесткие, поскольку они касаются непосредственных исполнителей агрессивной политики России. В реальности эти санкции не делают ничего. Российские разведывательные организации фактически не имеют важных активов на Западе. И санкции почти никак не повлияли на их финансы или операции. И наконец адресные санкции против олигархов, чиновников и «приспешников» Путина имеют меньшее влияние, чем считается. Потому что Россия – это страна кумовства, в которой экономические ресурсы распределяются через систему связей между покровителями и клиентами. Пострадавшим от санкций легко компенсировали потери через внутренние контракты или иные формы экономической ренты. Чиновники и друзья Путина, которые попали в список санкций, - это люди, которые в последнюю очередь будут давить на режим. Ведь свое богатство и власть они получили благодаря лояльности к Кремлю.

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Это не означает, что российским клептократам и нарушителям прав человека можно позволять инвестировать свое богатство на Западе и выдавать им визы для пересечения западных границ. Отобрать доступ к таким привилегиям – это моральный долг и профилактическая необходимость против коррупционного влияния иностранных грязных денег. Но вместе с тем, политическое влияние адресных санкций очень преувеличено.

Поэтому чтобы изменить поведение Кремля, нужно нанести удар по всей экономике России. Такие санкции, безусловно, причинят боль российскому обществу. И это один из центральных вызовов в попытках сдержать российскую войну против Украины и ее подрывную деятельность на Западе. Узкопрофильные мероприятия, нацеленные против непосредственных исполнителей преступлений, имеют незначительное влияние, в то время как более широкие давят на всех россиян. Однако, если США хотят добиться изменений в поведении, которое составляет угрозу национальной безопасности, им не удастся отгородиться от действий, болезненных для всего населения другой страны.

Чтобы санкции против России стали эффективными, нужно для начала ответить на вопрос, чего они должны добиться. Если цель – это вывод российских войск из Украины, это стоит указать в новых законодательных инициативах и распоряжениях. Например, можно указать, что санкции будут ослаблены лишь после того, как директор Национальной разведки США подтвердит, что российских войск на украинской территории нет. В вопросе российского вмешательства в выборы стран Запада, аналогично, директор Национальной разведки должен сообщить, что за установленный законом период Москва не пыталась влиять на демократические процессы других.

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Потом, для эффективности санкций нужна структурная инициатива, которая бы заставила Кремль пересмотреть свою политику. Автор называет одним из вариантов запрет финансирования государственного долга России. А еще лучше было бы заморозить активы российских банков. Это можно сделать постепенно, начав с относительно небольших финучреждений и закончив такими гигантами российского рынка, как «ВТБ», «Газпромбанк» и «Сбербанк». Каждые полгода Министерство финансов США может замораживать активы очередного банка, если Кремль не откажется от агрессивного поведения.

Одно из преимуществ финансовых санкций в том, что России нечем на них ответить. Конечно, она может заблокировать активы американских и европейских компаний на своей территории. Но это будет большим ударом для самой Москвы, чем для Запада. В структуре торговых партнеров США Россия занимает 30 место, в то время как российская экономика зависит от американских инвестиций. Закрытие американских компаний на территории РФ напугает абсолютно всех западных инвесторов, которые после такого еще долго не вернутся в страну.

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Конечно, Москва может выкинуть что-то непредсказуемое в ответ. Кто мог сказать, что после принятия «Акта Магнитского», она запретит гражданам США усыновлять российских сирот. Но важно помнить, что все предложенные выше санкции – это ответ на военное вторжение России в Украину, а также на попытки подорвать американскую демократию. Если не отреагировать на эту агрессию из-за страха перед непредсказуемостью агрессора, можно остаться парализованным на всегда и лишь поощрить Москву к совершению новых преступлений.