Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили двух боевиков в ответ на вражеские обстрелы

Противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В течение минувших суток, 14 декабря, российские оккупационные войска на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку от хутора Вольный, на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Светлодарск.

Российские оккупанты также вели огонь из БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское - на Донецком направлении, и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

По данным разведки, 14 декабря двуое оккупантов были уничтожены.

В течение текущих суток противник не открывал огонь по позициям ВСУ.

Накануне сообщалось, что все так называемые воинские части боевиков "ДНР" приведены в полную боевую готовность.