В новом комиксе о Супермене показали взрыв на Красной площади и побег Путина

В комиксе о Супермене показали объявившего войну США Путина и взрыв Кремля.

В восьмом выпуске серии комиксов «Часы Судного дня» от DC Comics появился президент России Владимир Путин, готовый развязать войну с США.

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Выпуск опубликован на сайте readcomiconline. В комиксе Путин выступает на Красной площади рядом с танком и группой военных. Возле главы государства также стоят русские супергерои. Он обвиняет США в агрессии и сообщает о начале войны. Речь президента прерывает Супермен, который спускается с небес и пытается убедить Путина, что Огненный Шторм не виноват в инциденте, а пострадавших людей (они оказались случайно превращены им в стекло) можно вернуть к жизни. С неба за происходящим наблюдает Бэтмен, который по радиосвязи предупреждает Супермена не принимать ничью сторону в этом конфликте.

Затем на площади появляется Огненный Шторм, по которому открывают огонь военные, задевая остекленевших россиян. Супермен пытается остановить конфликт, однако ему мешают русские супергерои. Герой обезвреживает противников, после чего переворачивают танк. Результатом драки становится вызванный Огненным Штормом взрыв, который стирает Красную площадь и все вокруг. Путин при этом успевает покинуть место происшествия.