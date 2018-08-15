"Бабушка в пижаме": Пугачева удивила неудачной сменой имиджа (фото)

Пугачева надела зеленый костюм в белый горох свободного кроя, напомнивший поклонникам певицы пижаму.

Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым образом.

В Instagram артистка опубликовала новое фото, сделанное во время шопинга. На снимке артистка одета в зеленый костюм в белый горох свободного кроя, напомнивший поклонникам певицы пижаму.

Читайте такжеОголила грудь прямо в ресторане: скандальная модель взорвала сеть пикантным снимком (фото)

Некоторым пришелся по вкусу ее наряд, однако многие комментаторы раскритиковали образ певицы.

"Что это за бабушка в пижаме?", "Не очень этот наряд вам", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева объявилась после "исчезновения" и ужаснула фанов: постарела и располнела.