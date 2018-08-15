"Бабушка в пижаме": Пугачева удивила неудачной сменой имиджа (фото)

08:40, 15 августа 2018
Мир
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Instagram Форум Алла Пугачева

В Instagram артистка опубликовала новое фото, сделанное во время шопинга. На снимке артистка одета в зеленый костюм в белый горох свободного кроя, напомнивший поклонникам певицы пижаму.

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Некоторым пришелся по вкусу ее наряд, однако многие комментаторы раскритиковали образ певицы.

"Что это за бабушка в пижаме?", "Не очень этот наряд вам", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева объявилась после "исчезновения" и ужаснула фанов: постарела и располнела.

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Теги: #Пугачева#Пугачева без макияжа