"Бабушка в пижаме": Пугачева удивила неудачной сменой имиджа (фото)
08:40, 15 августа 2018Мир
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Пугачева надела зеленый костюм в белый горох свободного кроя, напомнивший поклонникам певицы пижаму.
Instagram Форум Алла Пугачева
Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым образом.
В Instagram артистка опубликовала новое фото, сделанное во время шопинга. На снимке артистка одета в зеленый костюм в белый горох свободного кроя, напомнивший поклонникам певицы пижаму.
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Некоторым пришелся по вкусу ее наряд, однако многие комментаторы раскритиковали образ певицы.
"Что это за бабушка в пижаме?", "Не очень этот наряд вам", - написали пользователи.
Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева объявилась после "исчезновения" и ужаснула фанов: постарела и располнела.
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