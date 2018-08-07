The Guardian: Усаму Бин Ладена превратила в террориста война против СССР в Афганистане

Мать и братья бывшего террориста «номер один» дали первое интервью.

На диване в углу просторной комнаты сидит женщина в яркой одежде в ожидании. Красный хиджаб, который прикрывает ее волосы, отражается в стеклянном кабинете. Фотография ее первого сына стоит в рамке на почетном месте между семейными реликвиями.

Улыбающийся бородатый мужчина в военной форме на фотографиях по всей комнате. Алиа Ганем – мать Усамы бин Ладена. Рядом с ней на креслах сидят два других ее сына: Ахмад и Хассан, а также второй муж – Мохамад аль-Аттас, который воспитал всех троих братьев, пишет The Guardian.

У каждого члена семьи есть своя история о мужчине, заслугой которого стал подъем международного терроризма. Но для Ганем Усама бин Ладен все еще ее любимый сын.

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«Моя жизнь была очень сложной, потому что он был так далеко от меня», - сказала она журналистам издания.

«Он был очень вежливым ребенком и очень любил учиться», - добавила она.

Женщина, которой уже за 70 лет, указала пальцем на своего мужа аль-Аттаса: «Он воспитывал Усаму с трех лет. Он был хорошим мужем и хорошо относился к сыну».

Семья собралась в одной из комнат поместья, которым она владеет в городе Джидда в Саудовской Аравии. Этот город был домом для клана Бин Ладенов много поколений. Семья остается одной из самых богатых в королевстве. Их строительная империя построила большинство современных зданий в Саудовской Аравии, а члены семьи глубоко интегрированы в политический истеблишмент страны.

Годами Ганем отказывалась говорить об Усаме, как и другие члены его семьи. Дать интервью британскому изданию мать террориста согласилась лишь через девять лет после его убийства в Пакистане. Теперь новое политическое лидерство в Саудовской Аравии, которое возглавляет 32-летний кронпринц Мохаммед бин Салман, позволило поговорить с родными экс-лидера «Аль-Каиды». Передвижения семьи Бин Ладенов пристально отслеживается и сегодня.

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Наследие Усамы стало обузой для всего королевства, как и для его семьи. Поэтому власти Саудовской Аравии допустили, что история родных террориста может подтвердить, что теракты 11 сентября 2001 года в США устроил изгнанник, а не агент королевства. Критики Эр-Рияда уже давно отмечают, что 15 из 19 участников атак 11 сентября были выходцами из Саудовской Аравии. А, мол, это подтверждает, что террористов поддерживало государство.

Сидя рядом с двумя братьями Усамы, Ганем говорит о своем первенце как о стеснительном парне, очень способном в учебе. По ее словам, в 20 лет он стал уверенным, амбициозным и благочестивым. Усама изучал экономику в Университете короля Аблулазиза в Джидде, где, по словам матери, ее сына сделали радикалом.

«Люди из университета изменили его. Он стал другим», - сказала Ганем.

Одним из тех, кого молодой Усама бин Ладен встретил в университете, был Абдулла Аззам – член движения «Братья-мусульмане», который позже был изгнан из Саудовской Аравии. Он стал духовным наставником будущего «террориста номер один».

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«Усама был очень хорошим ребенком, пока не встретил некоторых людей, которые промыли ему мозги в 20 лет. Можно назвать это культом. У них были деньги на все свои дела. Я всегда говорила ему держаться подальше от тех людей, а он никогда бы мне не признался в том, что делает, потому что очень меня любил», - рассказывает мать экс-лидера «Аль-Каиды».

В начале 1980-х годов Усама сбежал в Афганистан на войну против оккупации страны войсками СССР.

«Все, кто встречал его в первые дни, уважали его. В начале мы гордились им. Даже правительство Саудовской Аравии вело себя с ним с большим уважением. А потом появился Усама-моджахед», - сказал один из братьев Хассан.

Воцарилась продолжительная тишина, а потом Хассан попытался объяснить трансформацию своего брата с добровольца в мирового уровня джихадиста.

«Я очень горжусь им как своим старшим братом. Он научил меня многим вещам. Но я не думаю, что горжусь им как мужчиной. Он стал чрезвычайно известным на весь мир, но это было бесполезно», - объяснил Хассан.

«Он потратил все свои деньги на Афганистан. Проник туда под прикрытием семейного бизнеса», - добавила мать Усамы бин Ладена.

На вопрос, не думала ли она, что ее старший сын станет террористом, Ганем ответила, что «это никогда не приходило в голову».

«Мы были очень расстроены, когда узнали. Я не хотела, чтобы все это произошло. Почему он растратил все так?», - сказала она.

Члены семьи говорят, что последний раз виделись с Усамой в Афганистане в 1999 году. Они навещали его на базе вблизи Кандагара.

«Это было место недалеко от аэропорта, которое они отбили у россиян. Он был очень счастлив принимать нас. Он водил нас везде, пока мы были там. Усама забил животное, устроил праздник, на который пригласил всех», - говорит Ганем.

Мать экс-лидера «Аль-Каиды» рассказала изданию о своем детстве в Сирии в городе Латакия. В 1950-х годах она переехала в Саудовскую Аравию. Потом в 1957 году в Эр-Рияде у нее родился первый сын – Усама. Плзже женщина развелась со своим первым мужем и вышла замуж за аль-Аттаса. Биологический отец Усамы в жизни имел 11 жен, от которых у него было 54 детей.

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«Прошло 17 лет после терактов 11 сентября. А она до сих пор не может поверить в поступки Усамы. Она любит его настолько, что отказывается обвинять его. Мать обвиняет во всем его окружение. Она знает его только как хорошего мальчика, ту его сторону, которую мы все видели. Она не хочет признавать его моджахедскую сторону», - сказал брат экс-лидера «Аль-Каиды» Ахмад.

«Я был шокирован и озадачен. Было странное ощущение. Мы знали изначально, что это был Усама, узнали об этом за 48 часов. От малого до старого нам было стыдно за него», - вспомнил он дни, когда произошли теракты в Нью-Йорке.

По словам Ахмада, все члены семьи Бин Ладенов из Сирии, Ливана, Египта и Европы быстро начали возвращаться в Саудовскую Аравию после 11 сентября. В родной стране их всех допросили и запретили покидать королевство. Через два десятилетия после тех событий семья Бин Ладенов может более-менее свободно передвигаться в пределах Саудовской Аравии и за ее пределами.

Издание также поговорило с принцем Турки аль-Фаисалом, который был главой разведки Саудовской Аравии с 1977 до 1 сентября 2001 года. По его словам, было «два Бин Ладена».

«Один из них существовал перед завершением оккупации Афганистана войсками СССР, а другой – после него. Сначала он был очень идеалистическим моджахедом. Он не был бойцом. Как он сам признался, во время советской атаки он потерял сознание. А когда очнулся, то увидел, что советских солдат разбили», - вспомнил Турки аль-Фаисал.

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Издание пишет, что Бин Ладен уехал на войну в Афганистан при осведомленности и поддержке Саудовской Аравии, которая протестовала против оккупации страны войсками СССР. Вместе с Америкой саудиты вооружали и поддерживали боевые группы, которые оказывали сопротивление Кремлю. Молодой моджахед прихватил небольшую часть от дохода семьи и использовал эти деньги, чтобы купить себе влияние. Когда он вернулся в Джидду, закаленный боями и поражением Советского Союза, он был уже другим человеком, - вспоминает Турки аль-Фаисал.

«Он наработал более политический подход в 1990-х годах. Он хотел выдворить всех коммунистов и марксистов из Йемена. Я принял его у себя и сказал, что лучше бы ему не вмешиваться. Мечети в Джидде использовали афганский пример», - сказал Турки аль-Фаисал, имея в виду особую трактовку святого писания, которое использовал «Талибан».

«Он подстрекал их, а мы говорили, чтобы прекратил», - вспоминает бывший глава саудитськой разведки.

Турки аль-Фаисал также вспомнил ряд попыток вернуть Усаму бин Ладена из Афганистана, где он начал тесно сотрудничать с «Талибаном». Разведка Саудовской Аравии сделала несколько попыток добиться его депортации домой. Но все они закончились ничем.