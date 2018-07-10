Еще одну страну пригласят на переговоры относительно вступления в НАТО - Столтенберг

Македония может стать 30-м членом Альянса после окончательного воплощения соглашения о переименовании в Республику Северная Македония.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что бывшую югославскую республику Македонию пригласят на переговоры о вступлении в Альянс после завершения процесса переименования страны, согласованного с Грецией.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля.

"Я ожидаю, что, учитывая события прошлого месяца относительно исторического решения о названии (страны), мы согласимся пригласить Скопье начать переговоры о присоединении", - подчеркнул Столтнеберг.

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"Как только сделка будет окончательно доработана и воплощена, мы получим возможность пригласить бывшую югославскую республику Македония стать 30-м членом НАТО под ее новым именем - Республика Северная Македония", - сказал Столтенберг.

По его мнению, это является сигналом, что "двери НАТО есть и остаются открытыми".

Как сообщал УНИАН, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о новом названии бывшей югославской республики.

Согласно договору, страна получит название " Республика Северная Македония", что открывает для Скопье путь для вступления в НАТО и Евросоюз.

На церемонии подписания соглашения присутствовали премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, еврокомиссар Йоханнес Хан и спецпредставитель гененального секретаря ООН Мэтью Нимица.

Спор о названии Македонии - страны, которая возникла после распада Югославии в 1991 году, - продолжалась более 25 лет. Греция потребовала изменения названия, чтобы избежать путаницы со своим северным регионом, который тоже называется Македония. Греция также предостерегала Скопье от территориальных претензий на всю историческую Македонию. За это Афины заблокировали вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.