Организаторы неожиданно перенесли Евровидение в Израиле

О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается. Однако поклонники всерьез обеспокоены, ведь конец мая в Израиле всегда очень жаркий.

Организаторы решили перенести песенный конкурс «Евровидение-2019». В следующем году «Евровидение» пройдет не в начале, а в конце мая. 64-й смотр европейской самодеятельности состоится 21 и 23 мая (полуфиналы), а финал запланирован на 25 число. Хотя обычно он проводится в первой половине месяца.

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О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается. Однако поклонники всерьез обеспокоены, ведь конец мая в Израиле всегда очень жаркий.

В качестве места проведения конкурса по-прежнему рассматриваются две площадки в Иерусалиме — Pais Arena и Teddy Stadium, сообщают «Рамблер новости».

Право проведения конкурса в 2019 году Святая земля получила благодаря 25-летней Нетте Барзилай, которая одержала победу с песней Toy («Игрушка») в Лиссабоне.