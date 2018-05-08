На Лазурном берегу Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль (фото)

Каннский кинофестиваль открывается во Франции 8 мая.

Более 20 картин поборются за «Золотую пальмовую ветвь» 71-го Каннского кинофестиваля, который сегодня начинает работу во Франции.

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Чести открывать фестиваль удостоилась семейная драма иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» (Todos lo saben), снятая на испанском языке и с испанцами в ролях, — главных героев сыграли звезные супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Согласно новым правилам фестиваля, предпоказ картины для журналистов до самой премьеры не состоится.

Одной из самых ожидаемых премьер станет продолжение легендарной саги «Звездные войны», а также фильмы Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла. Помимо основного конкурса с 21 участником, в четырех других разделах фестиваля представлены еще около трех десятков картин.