Принц Гарри выбрал будущего свидетеля на свою свадьбу

Жених попросил брата принца Уильяма поддержать его во время церемонии венчания.

Принц Гарри, который уже вместе с невестой Меган Маркл выбрал музыкальное сопровождение предстоящей церемонии венчания, определился с будущим свидетелем.

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Младший брат попросил старшего брата Уильяма стать его поддержкой на грядущей свадьбе. Об этом сообщается на официальной странице "Твиттера" королевской семьи.

Герцог Кембриджский, в свою очередь гордится тем, что его пригласили стать шафером и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне Святого Георгия 19 мая.

Интересно, что на странице было опубликовано фото братьев, когда они были маленькие, что подтверждает их тесную связь с детства. Поэтому ни у одного из близких друзей Гарри не было шансов стать свидетелем.

Имя подружки невесты Кенсингтонский дворец пока не объявил, однако ранее сообщалось, что ею точно не станет Кейт Миддлтон, которая родила на днях третьего ребенка.

Интересно, что именно принц Гарри в 2011 году был свидетелем на свадьбе Уильяма с Кейт Миддлтон.