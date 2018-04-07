Трамп распорядился прекратить практику "поймал и отпустил" для нелегалов

04:56, 07 апреля 2018
Мир
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Нелегалы в Техасе (США), которых &quot;поймали и отпустили&quot; / REUTERS

Как пишет Reuters, в рамках данной практики после задержания полицией нелегалы оставались на свободе до того момента, пока суд не примет решения об их статусе.

Согласно документу, министру обороны Джеймсу Мэттису поручено подготовить список военных объектов, которые могут быть использованы для содержания мигрантов до суда.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить нацгвардию для охраны границы с Мексикой.

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Теги: #США#мигранты#нелегалы#Дональд Трамп