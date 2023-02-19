Пока о передаче самолетов речь не идет, но и такой вариант в Париже не исключают.

Франция не исключает, что может открыть программу обучения украинских пилотов на истребителях западного образца. Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

По его словам, в вопросе передачи Украине истребителей для Франции "не существует никаких табу".

"Запрос Украины [на поставку самолетов] является составляющей потребности защитить свое небо. Как и системы противовоздушной обороны, где Франция является лидером – это является частью той же логики: создать "защитный пузырь" вокруг поля боя или городов", – заявил министр.

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В то же время Лекорню отметил, что на данный момент Франция не планирует передавать Украине боевые самолеты. Министр сослался на "очень сложные логистические и практические вопросы".

Возможная поставка французских истребителей в Украину

Франция обладает развитой авиационной промышленностью, и французские ВВС оснащены истребителями, произведенными именно во Франции. Таким образом, чтобы передать Украине свои истребители, Парижу не нужно согласовывать поставку с другими странами.

Впервые о теоретической возможности такой поставки французский власти заявили в конце января текущего года.

Эту позицию подтвердил лично президент Макрон. По его словам, поставка истребителей будет возможно при условии, что помощь Украине не вызовет эскалацию и не ослабит французскую армию.

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