Теперь будут выпускать почти сотню систем за 12 месяцев.

Американский завод Lockheed Martin, который производит системы HIMARS, готовится увеличить производства этих установок. Как заявляет Reuters , такой шаг будет сделан после успехов артиллерийской установки на войне против России.

Хорошие результаты HIMARS увеличили спрос покупателей из других стран. В начале года показатель Lockheed составлял 48 систем в год, но тогда производительность увеличили до 60 единиц. Текущая цель–производить 96 штук в год.

"Когда у вас есть проверенная в бою система, которая доступна и появляется в новостях каждый день, это стимулирует спрос", - сказала вице-президент по операциям в ракетном бизнесе Дженнифер Макманус.

Видео дня

Reuters отмечает, что популярность HIMARS росла еще до применения в Украине. Руководители Lockheed уверяют, что тех инвестиций, которые были осуществлены в завод за последний год, достаточно для увеличения производства, ведь требуется лишь несколько обновлений.

Lockheed Martin в настоящее время обновляет более старую версию этой пусковой установки.

В частности Польша согласовала контракт на покупку 18 таких систем и снарядов к ним на сумму 10 миллиардов долларов.

HIMARS в Украине: что известно

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский заявил союзникам о необходимости передать системы залпового огня HIMARS. В начале июня украинские артиллеристы начали обучение на этих установках, а под конец месяца они уже прибыли в Украину.

24 июня был продемонстрирован первый результат работы этих систем против российских целей. В сторону оккупанта было выпущено сразу несколько залпов.

Как сообщал УНИАН 7 июля, на тот период в распоряжении армии Украины было девять пусковых установок HIMARS или их аналогов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась перед Соединенными Штатами Америки не применять HIMARS для ударов по России.

1 января украинские военные организовали большие "хлопки" в Макеевке с помощью этих пусковых установок.

Между тем Россия постоянно уверяла о многочисленном уничтожении HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: