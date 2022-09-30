Президент подчеркнул, что враг свирепствует и пытается отомстить за несокрушимость украинцев и свои неудачи.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских военных кровожадными подонками и законченными террористами из-за ударов по гражданским.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников", - отметил он.

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Президент напомнил, что только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро.

"Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире. Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинично уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Будете отвечать непременно. За каждую загубленную жизнь украинцев", - подчеркнул глава государства.

Обстрелы мирного населения 30 сентября со стороны россиян

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские войска ударили по Днепру из "Искандеров", в результате чего один человек погиб и пятеро ранены.

По данным местных властей, в результате ударов повреждено транспортное предприятие – сгорело более 100 автобусов. Кроме того, в городе повреждены многоэтажки, здания гимназии, магазина и админздания.

Также ударам подвергся Николаев. В частности, в разрушенном вражеским ударом жилом доме восемь человек получили ранения.

Кроме того, около 07: 00 30 сентября Россия нанесла ракетных ударов по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города к временно оккупированной территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь. По последним данным, известно о 25 погибших и 62 госпитализированных.

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