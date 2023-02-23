Зеленский не думал о том, выживет ли он.

Президент Украины Владимир Зеленский не думал, что война все еще продлится через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Думал ли я, что будет продолжаться война через год после начала полномасштабного вторжения? Честно говоря, нет. Честно говоря, не думал, об этом не было никакого мнения, потому что мы жили одними сутками. То есть было ощущение, что завтра страна проснулась - и уже неплохо. Завтра мы отвоевываем еще новый какой-то клочок нашей земли - и это уже результат. Поэтому не было ощущения того, сколько будет продолжаться война", - сказал Зеленский в интервью BBC.

Президент подчеркнул, что сегодня, когда уже деоккупирована значительная часть Украины, уверенности в победе Украины значительно больше, чем в начале вторжения.

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Также журналист спросил Зеленского о том, думал ли он, что выживет.

"Честно говоря, я не думал об этом. Я просто думал, а если так произойдет - то что будет со всем? А что будет с моей семьей? А что будет со страной? Я был уверен - страна крепкая, она выдержит, наверное, без меня, потому что есть люди, люди - сокровище. А моя семья... Наверное, без меня им будет сложнее", - отметил он.

Война в Украине-последние новости

Русские потери в войне в Украине достигли уже 145 850 мертвых оккупантов, 790 захватчиков ликвидировали в течение 22 февраля.

Кроме того, грандиозными потерями для врага закончились новые штурмы вблизи Бахмута. Врагу пришлось отступить.

Наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага в большую цену. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.