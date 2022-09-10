Все российские военнослужащие, которые бросают оружие, сразу передаются спецслужбам для обмена пленными.

Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не смогли вовремя сбежать из Изюма и попали в окружение украинских защитников.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

В качестве доказательства Бутусов показал фотографии уничтоженного танка россиян Т-72Б3 на улицах города.

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"Все российские военнослужащие, которые бросают оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а тех, кто оказывает сопротивление, последовательно и аккуратно уничтожают так, чтобы избежать собственных жертв. Путин и российские генералы бросили без подмоги в "котле" и сливают остатки российских кадровых войск", – сказал Бутусов.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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