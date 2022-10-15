Военный говорит, что не прочь был бы уничтожать оккупантов и на F-16, однако и на советской технике с побратимами дадут россиянам прикурить.

Украинский пилот на МиГ-29 сбил 5 вражеских дронов-шахидов и две ракеты в Винницкой области, но вынужден был катапультироваться из-за повреждения самолета, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

И уже через два дня после происшествия летчик на позывной KARAYA в прямом эфире телемарафона "Единственные новости" уверенно заявляет, что готов хоть завтра снова сесть в кабину истребителя, который, кстати, уже ждет отважного пилота в части, сообщили в ВК "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Военный говорит, что не против был бы уничтожать оккупантов и на F-16, однако и на советской технике с собратьями дадут рашистам прикурить.

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"Враг, не имея успехов на поле боя, начинает переходить к террору гражданского населения, уничтожая не военные объекты, а детские площадки, остановки общественного транспорта и другие "центры принятия решений"", - делится KARAYA. - "В том числе применяет иранские дроны. Но мы за короткое время адаптировались и к такой угрозе. Хотя честно скажу, цель непростая, и мы достаточно успешно ее уничтожаем".

Про "успешно уничтожаем" летчик точно не выдумывает. За уничтожением дронов 12 октября винничане наблюдали практически"в прямом эфире".

"Наведение ночью осуществляем радиолокационным способом", - добавляет пилот. - "В дневное время работать намного проще, ведь есть возможность установить визуальный контакт с воздушной целью".

Поэтому впереди у украинских летчиков еще много работы.

"Будем работать дальше! До полного уничтожения врага!", - подчеркнул герой.

Иранские дроны-камкадзе в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 12 октября председатель Винницкой ОВа Сергей Борзов сообщил, что в небе над Винницкой областью сбито два вражеских дроны-камикадзе. Тогда украинский истребитель потерпел крушение, пилот катапультировался и чувствует себя хорошо.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2 тысячи 400 дронов Shahed.

А вот министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации сегодня есть около трехсот иранских дронов.

По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Польша предоставила Украине комплексы, из которых украинцы сбивают иранские дроны.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО успешно справляется с иранскими дронами.

Справка УНИАН. Дрон-камикадзе - барражирующий боеприпас. Он предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Приводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Впервые на Николаевщине иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" российская армия применила 20 сентября, нанеся удар по прибрежной зоне Очакова.

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