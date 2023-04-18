Двое россиян решили, что полежать под охваченной огнем машиной все же безопаснее, чем встретиться с украинским дроном.

Российские оккупационные войска продолжают удивлять своей способностью "логически" мыслить на фронте. После того, как оккупант запрыгнул в окоп с гранатой, двое россиян решили, что лучшее место для того, чтобы спрятаться от украинского дрона – это подбитый БМП.

Видео с оккупантами, которые лежат под подбитой техникой, опубликовал Тelegram-канал "Реальная война". На кадрах видно, что БМП, под которым скрываются двое захватчиков, охвачена огнем.

Очевидно, технике безопасности российских военных научить забыли.

Видео дня

Уничтожение техники РФ в Украине

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла на поле боя 7098 бронированных машин, 3661 танков, 308 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой техники.

На днях украинские защитники сбили разведывательный дрон захватчиков типа "Мерлин". Также была поражена российская станция радиоэлектронной борьбы.

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