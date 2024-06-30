По словам Ступака, ударами по российским НПЗ Украина пытается ухудшить экономическую ситуацию там.

ВСУ, ГУР, СБУ уже полгода наносят систематические удары по объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ, но заметного скачка цены или дефицита нефтепродуктов еще нет.

Об этом сказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в эфире Еспресо. "Есть попадания в ректификационные башни, где идет первичная переработка нефти, изготавливается бензин, дизтопливо. Они уничтожаются, повреждаются. Но, во-первых, в РФ много нефтеперерабатывающих заводов. Во-вторых, в России достаточно бензина, нефти, дизельного топлива, мазута, которое уже было изготовлено ранее и находится на складах. То есть они осуществляют сейчас "распаковку" запасов и бросают на рынок", - пояснил бывший сотрудник СБУ.

По словам Ступака, ударами по российским НПЗ Украина пытается ухудшить экономическую ситуацию там.

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"Чтобы цены на АЗС пошли вверх, чтобы была нехватка, паника, стояли очереди по 500 автомобилей на одну АЗС, цены на хлеб росли - пока этого не происходит. Но одна из основных целей украинских военных - это спровоцировать уменьшение поступления долларов, юаней, евро за проданное топливо. То есть главная цель - чтобы у РФ было меньше денег. Меньше денег - это меньше завербованных российских оккупантов, приобретенных технологий или компонентов в обход санкций. Процесс тяжелый. Не надо останавливаться, надо продолжать дальше бить", - подытожил военный эксперт.

Удары ВСУ по российским НПЗ

В ночь на 21 июня украинские дроны атаковали Краснодарский край РФ, в частности атакованы 4 НПЗ. Российская ПВО якобы уничтожила или перехватила 43 беспилотника.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинские атаки по российским НПЗ не могут полностью переломить ход войны.

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