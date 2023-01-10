Огонь ВСУ поджарил всю группу "вагнеровцев".

ВСУ успешно ударили по группе "вагнеровцев". В результате атаки огнем накрыло всех пригожинских наемников.

На опубликованных военными кадрах показан момент нанесения удара по оккупантам, когда те укрывались группой за небольшим повышением. Тактика россиян не сработала – украинские защитники их выследили и накрыли снарядами.

В результате неожиданной атаки взрывная волна снесла всю вражескую группу с размещенной вблизи техникой.

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Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 112 470 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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