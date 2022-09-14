Также в ее "обязанности" входило выявление на захваченной оккупантами территории родственников украинских военных.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в Запорожье, которая передавала врагу сведения о партизанах на оккупированных территориях и местонахождение схронов с боеприпасами ВСУ.

Как сообщает СБУ, женщина прибыла в город под "легендой" волонтерки, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

Отмечается, что эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения.

Видео дня

"От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по ведению разведывательно-подрывной деятельности на территории региона. Для маскировки своих преступных действий сообщница агрессоров представлялась местным волонтером. На временно оккупированной территории она через свои личные связи, собирала установочные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего выявления", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, следующее вражеское задание агента было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

"Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники Сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграм-канал. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу", - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Офисе генпрокурора также уточнили, что задержанной вражеской агентке 19 лет.

По данным прокуроров, она также собирала и передавала врагу данные о местонахождении схронов с боеприпасами ВСУ. Также в ее "обязанности" входило выявление на захваченной оккупантами территории родственников украинских военных.

Как писал УНИАН, в Одессе задержали агента российских спецслужб, собиравшего разведданные, которые оккупанты используют для определения потенциальных целей среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций для их дискредитации.

Несколько дней назад на западе страны был задержан экс-глава СБУ Харьковской области. Его подозревают в госизмене.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. В течение недели украинским защитникам удалось освободить более 3,8 тысяч квадратных километров территории Харьковщины.

Сейчас оборона россиян на Харьковщине сосредоточена по реке Оскол - вблизи админграницы Луганской области, однако ей грозит прорыв украинских сил, отметили в Институте изучения войны.

В то же время оккупанты не покидают попыток захватить Донбасс. В течение 13 сентября ВСУ успешно отбили атаки противника в районах восьми населенных пунктов: Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В США уже комментируют успехи начала наступательных операций ВСУ. Так, в Пентагоне отметили, что они и не сомневались в состоятельности украинцев продвинуться на такое расстояние вглубь оккупированных РФ районов. Американский президент Джо Байден, в свою очередь, ответил, что "Украина достигла значительного прогресса": "Но я думаю, что это будет долгий путь".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: