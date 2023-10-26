Оккупант нашел свою смерть на фронте летом этого года.

В РФ заявили о ликвидацию топ-спецназовца ФСБ. На момент гибели он находился в звании майора.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе со ссылкой на некрологи, в Украине "минуснули" сотрудника управления "А" Центра спецназначения ФСБ майора Евгения Гребенкина.

Известно, что оккупант родился в 1991 году в селе Первое-Эртиль Воронежской области. Майор был ликвидирован 6 июля 2023 года, но некрологи появились только сейчас. Он был выпускником Рязанского училища ВДВ, но предпочел рутину ФСБ.

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Потери РФ - актуальные данные

Россия несет огромные потери на украинской земле. Общие потери РФ в Украине на 26 октября 2023 года составляют примерно 297 тыс. 120 противников. Кроме того, уничтожено много вражеской техники, в том числе 9 715 боевых бронированных машин.

Как сообщал УНИАН, потери врага на 26 октября 2023 года среди офицерского состава выросли. В частности, стало известно о ликвидации полковника Дениса Лисова.

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