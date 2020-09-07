14 августа Беларусь выдала России задержанных под Минском "вагнеровцев", что вызвало возмущение официального Киева.

Украина планирует на национальном уровне привлекать к ответственности российских наемников, в частности боевиков частной военной компании "Вагнера".

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Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Отвечая на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия Украины относительно "вагнеровцев", он отметил.

"Обстоятельство, что подозреваемых передали в Российской Федерации, кардинально ситуацию не меняет. Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. У них у всех есть подозрения, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе, международные".

Разоблачение группы "вагнеровцев" в Беларуси

29 июля в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще один - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

Уже через два дня белорусский лидер сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваемых в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском "вагнеровца". В связи с тем в Офисе президента Украины заявили, что ожидали от властей Беларуси более юридически корректного и взвешенного решения. А в украинском МИД не исключили возможность обращения в Интерпол.

В то же время в Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача боевиков состоялась в "строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси".

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Автор: Татьяна Поляковская