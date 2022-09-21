В разведке добавили, что Россия хочет присоединить захваченные украинские регионы, чтобы заявить о нападении на территорию РФ.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России по нескольким причинам.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, одной из причин является попытка истощить Украину затяжной войной. Кроме того, Кремль пытается создать необходимые резервы, а также обеспечить развертывание дополнительных соединений и частей.

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Представитель ГУР добавил, что Россия планирует провести фиктивные "референдумы" на временно захваченных территориях Украины, чтобы изменить риторику и подачу ситуации относительно войны.

"Если агрессор присоединит эти территории к России, они уже будут говорить, что Украина ведет наступление на территории Российской Федерации. И это уже будет совсем другая подача ситуации именно для внутреннего использования. Тогда они смогут спокойно говорить, что Украина нападает на российские территории и поэтому их необходимо защищать, в том числе путем мобилизации", - пояснил Скибицкий.

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК"Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на Востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в РФ, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство.

В связи с мобилизацией в России 21 сентября намечаются протесты по всей стране. В то же время московская прокуратура напомнила россиянам о уголовную ответственность за участие в них.

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