Военный эксперт заявил, что местами оборона РФ утончилась до бригадного уровня - 20 километров. Это непозволительный показатель.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что фронт РФ вскроется за месяц-полтора: местами оборона оккупантов истончилась до непозволительного уровня - 20 бригадных километров.

Это дает основания полагать, что глава ГУР Кирилл Буданов не ошибается в оценке, что до прорыва российского "коридора в Крым" осталось недолго. В эфире "Утро февраля" Свитан заявил, что на данный момент ВСУ растянули войска РФ по линии фронта от Кинбурнской косы до Купянска. Это 1200 километров, указал он.

По словам военного эксперта, местами оборона оккупантов истончилась до 20 км. Это позволяет ВСУ планировать наступательные действия: идти на прорыв, вводить резервы, скрывать фронт и выходить на оперативный простор.

"Из-за того, что уже есть уменьшение уровня до дивизионной глубины, а это недопустимо. То есть, если у вас дальше 30 км фронта уже никого нет, считайте, что любое движение войск противника на выполнение разрыва достигнет своей цели. Противник выйдет на оперативный простор и изнутри разрушит весь фронт. И вот у них (у войск РФ - УНИАН) по некоторым позициям уже произошло утончение линии фронта до 20 км. Даже не до 30-40 километров дивизионных, а до 20 - это бригадный уровень", - указал Свитан.

Он заявил, что в ближайшие несколько недель, максимум полтора месяца, ВСУ вскроют российский фронт. Первый "предвестник" - вынужденная передислокация армии РФ с Бахмутского направления.

"Сейчас мы уже видим эти процессы. Первая "ласточка" пошла - переброска вдвшников из Бахмутского направления на Ореховское. Эта "ласточка" за собой потянет определенную лавину перемещений. Ну а дальше то, о чем говорят некоторые наши уважаемые обозреватели. В ближайшие несколько недель, я думаю, что это все таки произойдет. До осенних дождей, в ближайший месяц-полтора, мы полностью вскроем фронт российских войск", - указал Свитан.

ВСУ пробили линию обороны РФ в районе Бахмута

Напомним, вечером 18 сентября командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, линия обороны РФ в районе Бахмута - пробита. "В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", - заявил он.

Ситуация сложная, идут ожесточенные бои. За прошлую неделю враг утратил контроль над Андреевкой и Клещиевкой, но пытается контратаковать с разных направлений, уточнил Сырский.

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