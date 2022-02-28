По состоянию на сегодня артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.

Оккупационные войска Российской Федерации снизили темпы наступления и продолжают нести потери как в технике, так и в живой силе в Украине.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 утра.

"Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины", - говорится в сообщении.

Так, во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

"В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.

"Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления", - сказано в сообщении.

При этом по состоянию на сегодня артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.

"Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - отмечается в сообщении.

Защитники Украины продолжают удерживать устойчивую оборону.