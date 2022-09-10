Удар пришелся на территорию промышленного предприятия, обошлось без разрушений и пострадавших.

Оккупанты в очередной раз обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск на Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В полдень оккупанты "поздравили" еще один город-именинник в Днепропетровской области - Зеленодольск. Вместо фейерверков - "Ураганы", вместо пожеланий - обстрел промышленного предприятия", - отметил он. Видео дня

По словам председателя облсовета, обошлось без разрушений и пострадавших.

Лукашук подчеркнул, что Зеленодольск - город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов едва ли не больше всех.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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