В результате удара произошел пожар.

Россияне наносили удар по инфраструктуре Кривого Рога, на месте возник пожар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Враг ударил по Кривому Рогу. Атаковал инфраструктуру города. Произошел пожар", - отметил он.

Сейчас вся информация выясняется, уточняется, отметил Лысак. Перед этим, около 15.40, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе воздушного нападения, в частности, применения россиянами баллистического вооружения с юго-востока. Позже сообщалось, что зафиксирована "скоростная цель" на Кривой Рог.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу также с использованием баллистического вооружения из Крыма.

В результате попадания было повреждено административное здание и жилой многоквартирный дом. Тогда погибли 9 человек и еще 29 пострадали. Среди травмированных - 5 детей.

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