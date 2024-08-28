Россия выбирает Покровск, а не Курскую область, - NYT

У российского командования не сместились приоритеты после молниеносного вторжения Украины.

Для России отражение вторжения ВСУ в Курскую область имеет меньшее значение, чем продвижение ее войск на Донбассе.

Как пишет The New York Times, несмотря на свою подавляющую огневую мощь, Россия неделями не могла отбросить украинские войска за свою границу, причем эта неудача является результатом как недостатка личного состава, так определения приоритетов.

Шквал воздушных ударов, которые Россия нанесла сотнями беспилотников и ракет против Украины в течение последних двух дней, стал убедительным доказательством длительной военной мощи Москвы. Впрочем, Россия все еще пытается вернуть себе небольшой участок территории в Курской области, который Украина захватила в начале этого месяца. Во вторник ее военные заявили о попытками киевских войск прорваться в Белгородскую область.

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По мнению западных официальных лиц и военных экспертов, причина, почему России до сих пор не удалось отразить крупнейшее иностранное вторжение в ее страну со времен Второй мировой войны, проявляется не только в личном составе и отсутствии разведки на поле боя, но и в приоритетах.

Застигнутая врасплох наступлением на Курск, Россия все еще более настроена на захват Покровска на Донбассе. Ее командиры неохотно выводили войска с этого фронта.

"Цель российского летнего наступления - по крайней мере овладеть Покровском", - сказал полковник Маркус Рейснер, который курирует развитие сил в главной военной академии Австрии.

Через три недели после вторжения на Курск, официальные лица говорят, что медленные, но постоянные успехи России вблизи Покровска, даже выросли.

Поскольку российские войска продолжают продвигаться к Покровску, "любое ослабление российского импульса, вызванное любым передислокацией, не заметно", сказал Рейснер.

Несмотря на это, Москва начала отвечать в Курске, недавно перебросив тысячи своих войск и угрожая принять ответные меры.

"Украинское вторжение имело шокирующее влияние на россиян. Это не будет продолжаться вечно. Они соберутся вместе и отреагируют соответственно", - сказал Кристофер Г. Каволи, генерал армии США и главный командующий НАТО.

Медленный старт России в Курске

Официальные лица и эксперты заявили, что российские войска в Курске не имели ни количества, ни опыта для быстрой обороны, когда украинские войска пересекли границу. Те, кто воевал, не имели достаточного оружия или другого оборудования, чтобы противостоять украинцам.

Разведданные, предоставленные западными союзниками, дали Украине более четкую картину расположения российских войск в регионе, помогая им решить, что можно захватить без особого сопротивления, сказал бывший российский и советский дипломат Николай Соков.

Сейчас ФСБ должна руководить реагированием на это вторжение, а не генеральный штаб российских войск, который отвечает за восточную Украину.

"Не имея четкого командующего, российские силы остаются на заднем плане, что позволило украинцам расширить свой плацдарм", - сказал Ральф Ф. Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

На сегодняшний день украинские войска контролируют около 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен почти 600 российских военных, заявил во вторник главнокомандующий украинскими силами генерал Александр Сырский. Эти цифры невозможно было проверить независимо.

Недавнее наращивание сил

Но Россия теперь, похоже, планирует долгосрочную конфронтацию на границе с Украиной. Реакция Москвы была "несколько медленной, но, тем не менее, методичной и тщательной". Россия развернула ударные вертолеты в Курске и недавно усилила артиллерийские удары по украинским войскам, сказал Соков.

Во вторник в Минобороны России заявили, что за минувшие сутки под Курском якобы погибло 400 украинских военных и уничтожено 30 единиц украинской военной техники. Это утверждение не удалось проверить независимо, но главком ВСУ Александр Сырский признал, что Россия сейчас развернула в регионе 30 000 военных.

Россия развернула в основном резервные подразделения и войска из районов на юге и северо-востоке Украины, которые не являются частью основного удара Москвы на Покровск. По оценкам американских чиновников, России нужно не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить украинские войска из Курска.

Но полковник Рейснер сказал, что российское подкрепление уже "заметно замедлило" движение Украины в регионе. Москва подсчитала, что отвлечь достаточно ресурсов для полного отражения вторжения с тактически незначимой территории было бы не лучшим использованием ее военной мощи - особенно потому, что это заставляет Украину тратить собственные силы, чтобы удерживать захваченную территорию.

"Если вы бросаете все, что имеете, на Курск, то вы играете в украинскую игру", - сказал Соков.

Риски сопутствующего ущерба

Своими интенсивными бомбардировками Украины на этой неделе Россия продемонстрировала, что имеет более чем достаточно ударных беспилотников и ракет, чтобы уничтожить украинские войска на своей территории - при условии, что Москва теперь имеет достаточно разведывательных данных, чтобы определить, где они находятся.

Существует также риск аварии на Курской атомной электростанции. Работы на станции все еще продолжаются, хотя она не имеет защитного купола и поэтому является "чрезвычайно открытой и хрупкой", заявили в МАГАТЭ. Если ядерный реактор будет поражен, "последствия могут быть чрезвычайно серьезными".

Вполне возможно, что Украина сдерживает часть своей огневой мощи на случай, если решит осуществить второе внезапное нападение. Некоторые российские военные блогеры призвали Москву не посылать большие подкрепления в Курск, которые могут сделать Россию уязвимой в других местах, сказала Дара Масикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

По словам полковника Рейснера, российские атаки на Украину на этой неделе, вероятно, частично имели целью отвлечь мировое внимание от смущения, связанного с вторжением в Курске. Но Кремль четко дал понять, что вторжение не останется без последствий.

"Такие враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Курская операция Украины

Как сообщал УНИАН, 6 августа Вооруженные силы Украины зашли на российскую территорию, в Курскую область, взято под контроль около 100 населенных пунктов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отвечая на вопрос о последствиях Курской операции для зоны Покровска, отметил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, и эта цифра растет.

По его словам, одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других участков фронта. Прежде всего, это касается Покровского, Кураховского направления. При этом он отметил, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои.

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