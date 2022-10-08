В спецслужбе пообещали, что откровенно расскажут об этом, но не сейчас.

В Службе безопасности прокомментировать возможную причастность Украины к взрывам на Крымском мосту 8 октября. Сейчас в спецслужбе не подтвердили и не оспорили этот факт.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Радио Свобода.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", – отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Обвал Крымского моста: подробности

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только железнодорожная ветка, но фото и видео с места происшествия показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибель трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию из-за происшествия на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты избавились от очередной "транспортной артерии".

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