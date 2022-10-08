Дым с переправы Путина был виден даже из космоса.

Спутники компании Planet Labs показали, как изменился Крымский мост после сегодняшних взрывов.

Фотографии появились в сети.

На кадрах видно, как мост Путина выглядел до утра 8 октября и после - когда там прогремели взрывы. Густой черный дым над переправой был виден даже из космоса.

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Спутник четко зафиксировал густой черный дым над железнодорожным полотном моста, а также уничтоженную автомобильную ветку.

Обвал Крымского моста: подробности

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только железнодорожная ветка, но фото и видео с места происшествия показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибель трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию через происшествии на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты избавились от очередной "транспортной артерии".

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