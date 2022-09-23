На первом этапе полномасштабной войны президент России утверждал, что будет достаточно усилий регулярного войска.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин утверждал, что войско РФ "решит все стоящие перед ним задачи". Якобы мобилизация не потребуется — ни призывники, ни резервисты не будут задействованы в рамках так называемой "спецоперации". А в сентябре глава государства-агрессора высказался уже совсем иначе. Он заявил, что необходимо поддержать предложение Минобороны и Генштаба РФ о проведении частичной мобилизации.

Как именно менялась риторика Путина, сравнили журналисты BBC в отдельном ролике.

"Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы — мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой "военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи, ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход "операции". Она идет просто по плану, по графику", — заявил Путин во время выступления в марте 2022 года.

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После этого Путин еще раз соврал. Президент России сказал, что "не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса". А 21 сентября его риторика полностью изменилась.

"Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября", — заявил Путин.

Мобилизация в России: главная информация

В своем обращении на этой неделе Путин не упустил возможность пригрозить ядерным оружием западным странам: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону". США сейчас не видят необходимости приводить в повышенную боеготовность ядерные войска из-за слов Путина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью раскрыл количество резервистов, которых призовут в армию. По его словам, войско вырастет на 300 тысяч человек, однако СМИ сообщили о планах призвать 1 миллион мужчин. Об этом было сказано в секретном 7 пункте указа Путина о мобилизации. Тем временем власти РФ опровергли сведения журналистов.

В МВД Украины считают, что призвать сразу 300 тыс. не получится. В первой волне будет примерно 40-50 тыс. солдат.

Приказ Путина о частичной мобилизации прокомментировали в США, Нидерландах, Великобритании и Латвии. Союзники Украины сходятся во мнении, что этот шаг свидетельствует об отчаянии России и еще раз демонстрирует угрозу, которую она представляет для Европы.

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